台湾代表が2026ワールドベースボールクラシック（WBC）1次ラウンドで敗退し、台湾現地では試合結果をめぐり波紋が生じている。台湾の1次ラウンド敗退は、6日の日本戦で0−13の7回コールド負けを喫した影響が大きかった。9日、台湾のソーシャルメディア（SNS）などには「WBC代表チームが八百長を認めた」「WBCの台湾vs日本の点差があまり大きい。八百長か。AIによる分析の結果、その可能性が高い」などのコメントが載せられた。台湾