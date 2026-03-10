調整担当者とヤードのスマートシステムの運用状況について話し合う班宏宇さん（右）。（天津＝新華社記者／楊文）【新華社天津3月10日】中国天津市にある天津港第2コンテナ埠頭（ふとう）は春節（旧正月）が明け、活気に満ちあふれていた。埠頭を管理する天津港第二集装箱碼頭信息（情報）部の班宏宇（はん・こうう）副経理は、「わが社はヤードのスマート化システムを導入したばかりで、『デジタル作業員』がガントリークレー