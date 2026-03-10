相鉄線鶴ケ峰駅から歩いて4分ほどの飲食店が連なる鶴ケ峰商店街に「立ち喰いそば食堂一味（いちみ）」がオープンしたのは2024年6月頃だった。【画像】 某外食チェーンで培ったノウハウを集大成させた“魅惑の揚げ物”… 「絶品だ…」と思わず唸る、揚げ物のプロによる“そば”がこちら立ち食いそば界隈の友人たちからの評判も良い。ワンオペで手際がよく、お酒も飲めるし、味もよいと。なかなか行けず宿題店となっていた。そ