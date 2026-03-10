「すとぷり」をはじめとするSTPR所属の2.5次元アイドルグループたち、通称STPRファミリーのライブ映像が、NTTドコモの映像配信サービス「Lemino」で、9日から配信がスタートした。今回配信されるのは、2025年4月に開催した「STPR Family Festival!!（すとふぇす）」の東京ドーム公演、ベルーナドーム公演をはじめ、「すとぷり」による日本武道館公演やアリーナツアーなど、これまでペイ・パー・ビュー（PPV）などで配信してき