お笑いコンビ・千鳥の大悟（45）が9日のABEMA「チャンスの時間」（日曜後11・00）に出演。後輩芸人にお笑いのアドバイスを送った。今回スタジオには、お笑いコンビ・ヘンダーソンの子安裕樹と中村フーがゲストとして登場。24年に東京に進出するも苦戦しているということで、縁起の良い“ご来光”を目指し漫才をしながら山を登るという過酷企画に挑戦したロケVTRが放送された。すると大悟は、ロケの内容より「1番気になった」