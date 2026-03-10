ロックバンド・yonigeが、ソニー・ミュージックレーベルズとメジャー再契約をしたことが発表された。【写真】生田絵梨花＆SHISHAMOが結成したコラボバンド“IKUSHAMO”yonigeは2013年に結成された、牛丸ありさ（Vo、Gt）とごっきん（Ba、Cho）からなる大阪府寝屋川市出身の2人組バンド。2017年にメジャーデビューしたが、その後は独立して活動を展開してきた。yonigeのメジャー再契約後、第1弾となる新曲「芽吹くとき」は、4