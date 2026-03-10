俳優の賀来千香子（64）が8日、自身のインスタグラムを更新。奄美大島を再訪したことを報告し、叔母と母が見立ててくれたというお気に入りの大島紬姿を披露した。【写真】「「ススキのモチーフを唐草の丸文にデザイン」叔母と母が見立てた“泥大島紬”姿の賀来千香子賀来は「先日、昨年7月に続き2回目の奄美大島へ伺いました」と報告。鹿児島県主催の大島紬産地モニターツアーの一環として行われたトークショーに参加し、「大