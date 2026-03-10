開かれた衆院予算委の中央公聴会＝10日午前、国会衆院予算委員会は10日、2026年度当初予算案に関する中央公聴会を開いた。高市早苗首相は3月中の予算成立を目指す考えを示す一方、野党は審議時間の確保を求めて反発している。中央公聴会は採決の前提となり、大学教授ら有識者が社会保障の課題や経済政策について意見を述べた。東海大の堀真奈美教授は少子高齢化に伴って社会保障費が増加する中、現役世代の過大な負担を抑制す