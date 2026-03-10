気象庁の週間天気予報（3⽉11⽇から3⽉17⽇まで）によりますと、北⽇本と東⽇本⽇本海側は、雲が広がりやすく、雪または⾬の降る所があるということです。 【画像をみる】雪雨はいつ、どこで降る？10日（火）～15日（日）3時間ごとの雪雨シミュレーション 東⽇本太平洋側と⻄⽇本は、晴れまたは雲りの⽇が多いが、13⽇はz