フィギュアスケート女子の樋口新葉が3月9日、自身のインスタグラムを更新。競技引退を正式発表し、プロ転向を表明した。2022年北京冬季五輪団体銀メダリストで、現在25歳の樋口は、シーズン開幕前に今季限りでの現役引退の意向を示していた。この日は【ご報告】と題して「この度22年間続けたフィギュアスケート競技を引退いたしました」と報告した。