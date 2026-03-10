おやつカンパニーは、間食における健康ニーズ“ちょっと気になる”に寄り添い、すこやかな“おやつ生活”を応援する「おやつのチカラ」シリーズを展開している。この「おやつのチカラ」シリーズから、普段のおやつをもっと美味しく、もっと健康的に楽しみたい人に向けて、MCTオイルを使用したポテトパフスナック「サクポテ（コンソメ風味）」を、3月9日から発売した。「サクポテ（コンソメ風味）」コロナ禍を経て健康意識が変化す