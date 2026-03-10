お笑いタレントのエハラマサヒロさんは3月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。盗撮をした人に苦言を呈しました。【投稿】エハラマサヒロ、“ガッツリ盗撮”に苦言「一緒に写真撮るので声かけてください」エハラさんは、「昨日久々にガッツリ盗撮されてた気づいたので『どうされました？』て聞いたら『昨日テレビ出てた芸人の方ですよね？』と」と、盗撮に気が付いて声を掛けた際の相手の悪びれない反応を明かしています。また、「