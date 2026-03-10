モンデリーズ・ジャパンは、独自の牛乳由来成分「CPP−ACP」を配合した「リカルデント」ブランドから、爽やかな酸味と程よい甘さで、大人から子どもまで楽しめける新フレーバー「リカルデント ブラッドオレンジ」を、3月16日から全国小売店で発売する。「CPP−ACP」とキシリトール配合で歯を大切にしながら、爽やかなフルーツの風味を楽しめる商品となっている。今回フルーツフレーバーに新たに加わる「ブラッドオレンジ」は、「好