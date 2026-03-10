大塚製薬は、身体に必要な5大栄養素（タンパク質、脂質、糖質、ビタミン、ミネラル）を手軽に摂れるバランス栄養食「カロリーメイト ゼリー」をリニューアルし、3月16日から販売を開始する。すっきりとしたやさしい喉ごしで、気分や好みに合わせて選べる3フレーバー「アップル味」「グレープフルーツ味」「ヨーグルト味」を揃え、パッケージデザインもリニューアル。食のスタイルが多様化する中で、運動の前後や忙しい時、食が進ま