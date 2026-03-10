「御菓子御殿監修 紅いもタルト風プリン」北海道乳業は、沖縄県の銘菓「御菓子御殿 元祖紅いもタルト」とのコラボレーションによって誕生した新商品「御菓子御殿監修 紅いもタルト風プリン」を全国のコンビニエンスストア・量販店で、3月16日から販売する。沖縄県の銘菓である「御菓子御殿 元祖紅いもタルト」とのコラボが実現した。同商品は北海道産の生乳と沖縄県産の紅いもを使用し、紅いもタルトの特徴である鮮やかな紫色、や