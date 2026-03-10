ヨックモックは、3月20日から春限定「カドー ドゥ プランタン」を全国のヨックモック店舗で発売する。それに先駆けて、公式オンラインショップでは3月17日から先行販売を開始する。ロングセラー「シガール」と季節限定のクッキー2種を詰め合わせた同商品は、“お花を贈るような気持ちでお菓子を贈る”というコンセプトのもと、四季を通して届けてきたシリーズの春商品になる。パッケージデザインには「やさしい思い出」「門出」を