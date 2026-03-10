関東では北部や内陸を中心に雪が降り、大雪となっています。10日昼過ぎにかけて、大雪による交通障害に警戒が必要です。関東では低気圧や上空の寒気の影響で、平野部を中心に雪や雨が降っています。午前11時の積雪は宇都宮で6センチ、奥日光で12センチとなっていて、栃木県には大雪警報が出ています。昼過ぎまで、積雪や路面凍結による交通障害に警戒が必要です。そして、東京23区でも、うっすらと雪が積もるおそれがあり、車の運