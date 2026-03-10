「メイトー ぷちほろクッキー＆バニラ」協同乳業は、2つの食感を楽しめる「メイトー ぷちほろクッキー＆バニラ」を3月23日から、全国のスーパーで発売する。同商品は、ぷちぷち食感のチョコチップとほろっとほどけるココアクッキー、2つの食感が楽しいクッキー＆バニラアイスバーとなっている。バニラアイスには卵黄やはちみつを使用。さらに発酵バターを配合し、コクと甘みを感じる味わいに仕上げた。隠し味には沖縄産の塩を配合