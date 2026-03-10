元放送作家の鈴木おさむ氏が１０日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、ＷＢＣの日本対韓国戦を東京ドームに見に行ったといい、球場の異様な雰囲気を振り返った。この日も番組ではＷＢＣを特集。接戦となった韓国ＶＳオーストラリア戦について詳細を取り上げ、日本と対戦するチェコについても取り上げた。鈴木氏は「私、見に行きました。日韓戦」と切り出し「ただ、やはり大谷選手、皆さん大谷選手を待ちすぎて、いろんな見