2.5次元アイドルグループ「すとぷり」らSTPR所属の5グループが集結した「STPRファミリー」と、サントリーが展開する「TAG LIVE LABEL」による初のコラボレーションが決定した。オリジナルラベル缶が、9日から全国約2000台のサントリー自販機で販売を開始した。今回のコラボは、今月28、29日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催する大型ライブイベント「STPR Family Festival!! 2026（すとふぇす）」を記念したもので、参加するのは