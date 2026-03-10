【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は９日、フロリダ州で記者会見し、米国とイスラエルの対イラン軍事作戦に関して「目標達成に向けて大きな前進を遂げている」と述べ、「間もなく終わる」と強調した。具体的な時期は示さなかった。戦闘長期化の懸念から市場には混乱が広がっており、不安を和らげる狙いもあるとみられる。２月末の攻撃開始後、記者会見を開いて軍事作戦について説明するのは初めて。イランの最高指