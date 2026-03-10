ロッテのサブロー監督は（４９）は１０日、アンドレ・ジャクソン投手（２９）が右人差し指に裂傷を負ったと明かした。ジャクソンは家事をしている際に刃物で右人差し指をカット。患部を縫合し、抜糸までに７から１０日間かかる見込み。サブロー監督は「今後はまだ決まってないですけど、回復次第。まあ、大丈夫でしょう」と説明。開幕についても「開幕にもし行けなかったとしても、開幕だけがすべてじゃないんでね。年間回っ