「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが、9日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）に出演。家具選びの失敗談を語った。「あのちゃんと飲むinスナック」と題した企画で、紅しょうが稲田美紀、カーネーション吉田結衣とトーク。仕事を頑張った後のご褒美について聞かれると、あのは「常に買いたい服はバカバカ買ってて、ご褒美って感覚がない。アクセサリーも興味ないし、高級バッグも興味ないし。ご飯も興味