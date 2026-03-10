ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表のポール・スキーンズ投手（23）が現地時間9日、メキシコ代表戦に先発登板。前日16得点の相手打線を4回無失点に抑え込んだ。昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたスキーンズは初回、最速99.7マイル（約160.5キロ）を計測しながら1番デュランを空振り三振とし、三者凡退で立ち上がり。2回表も4番アレハンドロ・カーク、5番ラウディ・テレズから連続三振を奪うなど3人で斬