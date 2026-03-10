漫画家の倉田真由美氏が１０日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。イランの女子サッカー選手がオーストラリアに亡命したというニュースに安堵（あんど）した。オーストラリアで開催中の女子サッカーの国際大会「ＡＦＣ女子アジアカップ」に出場していたイラン代表チームの選手５人がオーストラリアに亡命することを許可された。イランの女子サッカー代表チームは２日に行われた韓国戦の前に国歌を斉唱しなかった。国歌斉唱の拒否