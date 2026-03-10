ATEEZのウヨンが、東京ドームで見事なピッチングを披露した。ウヨンは、3月9日に東京ドームで開催された「2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次ラウンド最終戦のオーストラリア戦で始球式を務めた。【独自写真】ウヨン、WBC始球式で東京ドームに降臨！グラウンドに登場したウヨンは、観客が見守るなか、韓国代表の勝利を祈願する情熱的なピッチングを披露。完璧な始球式で大きな歓声を受けたウヨンは、最後まで勝利