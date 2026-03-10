卒業式が、好きな女の子に想いを伝えるラストチャンスだという人も多いと思います。悔いのないようにがんばりたいという男子のために、『オトメスゴレン』の女性読者から、実体験・妄想を問わずに聞いた「最高にときめく『理想の卒業式の告白』」をまとめてご紹介します！【１】「受け取ってほしいんだけど」と制服の第二ボタンを渡される。「制服の第二ボタンをもらうのが憧れだった」（２０代女性）など、恋がかなうといわれてい