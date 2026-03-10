今回、Ray WEB編集部は、職場の同僚について読者に話を聞いて漫画にしてみました。明らかにインフルエンザにかかっているしずか...。熱はないから大丈夫と言い張っていますが、このあと主人公に悲劇が！？原案：Ray WEB編集部作画：httpライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「インフルエンザかかったことない」体調不良なのに出社する同僚...すると主人公に【まさかの展開】が！？