フィリーズが２０２６年オフにＦＡとなる予定のヘスス・ルサルド投手（２８）と５年総額１億３５００万ドル（約２１３億円）の延長契約を結んだ、と米大リーグ公式サイトが９日（日本時間１０日）、伝えた。これにより左腕は３１年までフィリーズのユニホームを着ることになり、３２年は年俸３２５０万ドルの球団オプションが付いているという。また、サイ・ヤング賞投票で上位５位に入ればシーズンごとに２００万ドルの出来高