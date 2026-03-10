政府が手配したチャーター機が１０日午前６時１８分、クウェート、バーレーン、カタール，サウジアラビアの４か国からの出国を希望する邦人ら計２８１人を乗せ、成田空港に到着した。外務省が発表した。今回の出国支援は緊迫した情勢を受け、国際空港の閉鎖により出国が困難となっていたクウェート、バーレーン、カタールの３か国に滞在する希望者を対象に実施。対象者は、まず陸路で隣接するサウジアラビアへと輸送され、その