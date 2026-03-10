トランプ米大統領は９日、フロリダ州のトランプ・ナショナル・ドール・マイアミで記者会見を行い、緊迫する対イラン情勢について言及した。自身が主導した軍事行動について「私が先に叩かなければ、彼らが先に我々の同盟国を叩くつもりだった」と述べ、先制攻撃の正当性を強く主張した。自身の主張を裏付ける際には、「情報及び確信に基づいている」と繰り返し、発言の真実性を主張した。また、イランの最高指導者ハメネイ氏の