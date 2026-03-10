中東情勢の悪化を受け、外務省は１０日、カタールの首都ドーハに滞在していた邦人４８人が、サウジアラビアの首都リヤドへ陸路で出国し、無事に到着したと発表した。発表によると、一行は現地時間の９日午後８時５０分（日本時間１０日午前２時５０分）、バスを利用してドーハを出発した。在カタール日本国大使館と在サウジアラビア日本国大使館が全面的に協力した。また、現地での安全確保と健康管理のため、外務省の海外緊急