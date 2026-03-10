◆大相撲▽春場所３日目（１０日、エディオンアリーナ大阪）新弟子らによる前相撲が始まり、幕内格行司の木村秋治郎（あきじろう、春日野）の長男・中沢（木瀬）が初土俵を踏んだ。デビュー戦を白星で飾り「初めてで所作もあって、学生の頃と違う緊張感があった」と振り返った。名門・埼玉栄高では昨年の全国高校総体の団体戦で３位のメンバーだった。得意は押しで、憧れは同校ＯＢの元大関・貴景勝（現・湊川親方）、幕内・