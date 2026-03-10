2026年3月8日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本対オーストラリア戦を観戦された天皇皇后両陛下と長女・愛子さま。ご一家は貴賓室のバルコニー席から試合を見守り、両チームの選手に拍手を送った。両陛下がWBCを観戦されるのは今回で3回目、愛子さまは初めてとなる。【写真】愛子さまの“サムライブルー”コーデ全身姿を見る。他、賛否を呼んだ佳子さまの「クッキリドレス」などもこの日