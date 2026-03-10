ジャーナリスト・横田増生氏が党員として5か月にわたって活動し、参政党の実態を内部から明かしてきた本連載。総選挙では神谷宗幣代表の警備を任され、そして除名された横田氏が、長期間の潜入取材で見た「神谷王国」を築く権力の源泉とは何か──。【シリーズ・第7回】（文中敬称略）【写真】ビラ配りや街宣車ではマイクを握ることもジャーナリスト・横田増生氏が5か月にわたって組織に潜り込んだ「神谷王国」潜入ルポ雪を降