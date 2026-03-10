あなたは読めますか？突然ですが、「漏洩」という漢字読めますか？ニュースの事件報道などで非常によく目にする言葉ですが、正しく書いたり読んだりできる方は意外と少ないのではないでしょうか？気になる正解は……「ろうえい」でした！この漢字は、液体や気体などが漏れること、あるいは秘密や情報などが外部に漏れてしまうことを意味します。「ろうせつ」と読まれることもありますが、一般的には「ろうえい」という読み方が広く