あなたは読めますか？突然ですが、「鎮守」という漢字読めますか？地元の神社や、歴史的な建造物の紹介などで見かける言葉ですが、意外と正確に読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ちんじゅ」でした！鎮守とは、その土地や特定の場所、あるいは国家などを守るために、神仏を祀って平穏を祈ることを意味します。また、その守り神である「鎮守神（ちんじゅがみ）」を指すこともあります。例文としては、地域