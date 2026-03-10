熊本市の陸上自衛隊健軍駐屯地への長射程ミサイル搬入をめぐり、熊本県の木村敬知事が「県になんの知らせもなく、今回も報道を通じてこういうことを知ったのは大変残念」と不快感を示していることについて、小泉進次郎防衛大臣が「対外的に明かせないことがある」と理解を求めた。【映像】搬入されるミサイル発射装置と抗議する市民（実際の様子）10日の小泉大臣の会見で記者が「健軍駐屯地への長射程ミサイル配備について伺い