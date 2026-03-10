中道改革連合と国民民主党は10日、新年度の赤字国債発行を「同年度限定」の措置とする「公債の発行の特例に関する法律案」を衆議院に共同提出した。日本の財政法は、政策実施のために赤字国債を発行する（＝政府が借金をする）ことを原則として禁止している。同時に、国会の議決を経れば公共事業費などの財源として公債発行などが認められているが、公債発行の根拠となる法律（特例公債法）が必要となる。現行の特例公債法は赤字国