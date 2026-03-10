神奈川県藤沢市で高齢女性からバッグを奪いケガをさせたとして、男子高校生2人が逮捕されました。警察によりますと、男子高校生2人はことし1月、藤沢市の路上で帰宅途中の女性（83）から現金1万円などが入ったバッグを奪い、ケガをさせた疑いがもたれています。2人は高校の同級生で、徒歩で後ろからバッグを奪った際に女性を転倒させたということで、女性は腕の骨を折るなど重傷です。調べに対し2人は容疑を認めていて、去年11月以