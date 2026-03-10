米歌手テイラー・スウィフト（36）と今夏にも挙式すると伝えられる婚約者で、米プロフットボールリーグ（NFL）チーフスのTEトラビス・ケルシー（36）が、現役続行の予定であることが分かった。スーパーボウルを3度制したケルシーは、2024年4月に2年総額3425万ドルで契約を延長してチーフスに残留したが、今月11日に契約が満了することから去就に注目が集まっていた。チーフスが昨季プレーオフ進出を逃したあと引退がうわさされたも