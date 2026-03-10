高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」の第112回が３月10日に放送され、話題を呼んでいます。【写真】松江でトキが再会したのはあの人…！日本人になるため、松江を訪れたトキとヘブンたち。松野家の戸籍には銀二郎が入ったままでした。さらに前例がないということで江藤県知事の許可を得る必要があったのですが、江藤は拒