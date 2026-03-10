スズキ新型「小さな高級車」に反響続々スズキは、新型バッテリーEV「eビターラ」を2026年1月16日より国内販売しています。発売以降、販売店だけでなくユーザーからも多くの反響が寄せられており、SNSでは「実車が見たい」「デザインが気になる」といった声が寄せられています。2025年9月16日に発表された新型eビターラは、スズキが国内市場に投入する初の量産BEVとして位置づけられており、都市型SUVとしての機能性と電動化技