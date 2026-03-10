「着脱0秒・手間いらず」 めちゃ画期的なタイヤチェーンを導入札幌市白石区で貸し切りバスを運行している時計台バスは、国内のバス事業者として初めて自動タイヤチェーン「オンスポット」を2025年度から導入します。2026年2月13日には、公式SNSで作動の様子を公開しています。一体どのようなものなのでしょうか。冬季にはスタッドレスタイヤの装着が必須となりますが、スタッドレスタイヤを履いていても走行できなかったり