なんの前触れもなくグラッと地面が揺れる地震。日本に住んでいれば、少なからず大きな地震に遭ったことがあるのではないでしょうか。みなさんがこれまで経験した大きな地震はどのくらいの震度で、どのようなことが起きましたか？ママスタコミュニティのママたちが、それぞれの経験をコメントしてくれました。大きな地震が起きたとき、当時のママたちはどうした？『震度5弱。東日本大震災を千葉県で経験した。あのときは子どもと