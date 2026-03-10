瀬戸内地方は寒気や湿った空気の影響で雲が広がり、雪や雨の降っているところがあります。 午後は高気圧に覆われて、次第に晴れるでしょう。海沿いを中心に空気が乾燥しているため、火の取り扱いに注意してください。日中の最高気温は岡山と高松で11度、津山で10度の予想です。9日よりも気温が低く、2月中旬から下旬並みの気温になります。11日は海沿いを中心におおむね晴れる見込みです。朝の最低気温は岡山と高松で1度、津山で