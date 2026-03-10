子どもがある程度大きくなると、友だちが家に遊びにくる機会も増えるのではないでしょうか。にぎやかで楽しい時間になる一方、価値観やマナーの違いに戸惑う場面もあるかもしれません。今回の投稿者さんも、息子の友だちが家にきた際の出来事に、大きなショックを受けました。『キッチンで息子の友だちがタバコ吸っていた。気付いたら買ったばかりのキッチンマットが2か所焦げていたのだけれど……。萎える』喫煙そのものへの不快