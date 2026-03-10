長崎県警は10日、諫早市栗面町付近の路上で同日午前7時ごろ、刃物のようなものを持った男が目撃されたとして、重要・特異事案情報を防犯メールで配信し警戒を呼びかけた。行為者の特徴などは年齢70〜80歳くらいで身長170cm程度。青色上衣、灰色ズボン、茶色の毛糸の帽子着用。紺色手提げバッグ所持。県警は「不要な外出は控え、在室時は玄関や窓の鍵を閉めてください。犯人に似た人物を見かけたときは110番をお願いします」と注