〜 2026年「スポーツ用品販売」動向調査 〜世界で躍動するアスリートの雄姿が、スポーツ業界に追い風となっている。全国の主な「スポーツ用品販売」1,035社の最新決算（2024年10月-2025年9月期）は、売上合計1兆6,439億円（前期比4.8％増）、利益合計も532億円（同88.9％増）と、コロナ禍からの5年間で売上高、利益とも最高を記録したことがわかった。コロナ禍はスポーツイベントの中止が相次いだが、近年は国際的なスポーツイ