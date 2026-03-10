＜ザ・プレーヤーズ選手権事前情報◇9日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞米国男子ツアーの旗艦（フラッグシップ）大会「ザ・プレーヤーズ選手権」が現地12日（木）から開催される。この大会の賞金総額はツアー最高額の2500万ドル（約39億4426万円）。“第5のメジャー”と呼ばれているビックトーナメント。開幕に先立ち、米国男子ツアー公式サイトではパワーランキング（優勝